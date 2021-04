Egypte laat twee bemanningsleden van gestrand containerschip Ever Given naar huis vertrekken

De Egyptische autoriteiten staan twee bemanningsleden van het containerschip Ever Given, dat in maart vastliep in het Suezkanaal, toe naar huis te vertrekken. Ondertussen gaan de onderhandelingen door met de eigenaars van het vaartuig over een schadevergoeding. Dat meldde de chef van de waterwegen donderdag.

De Ever Given, dat voer onder de Panamese vlag, is in beslag genomen door een discussie tussen de eigenaars van de boot en de Suez Canal Authority over een schadevergoeding. “SCA doet er alles aan om de onderhandelingen succesvol af te ronden en tegemoet te komen aan de noden van de bemanningsleden gedurende de onderhandelingen,” zei Osama Rabae, hoofd van de SCA. Hij voegt nog toe dat ze een verzoek goedgekeurd hebben van het moederbedrijf van het schip om twee personen naar huis te laten terugkeren “om dringende, persoonlijke redenen”.

De Ever Given liep in maart vast in het Suezkanaal en blokkeerde gedurende zes dagen de doorgang. Egyptische media schatten dat de geëiste schadevergoeding rond de 900 miljoen dollar (ongeveer 750 miljoen euro) ligt.