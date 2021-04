Nieuw record: BBC krijgt 110.000 klachten over berichtgeving rond overlijden van prins Philip

De Britse openbare omroep BBC heeft 110.000 klachten gekregen over de berichtgeving rond het overlijden van prins Philip. Dat is het hoogste aantal ooit.

Prins Philip overleed op 9 april. In zes dagen tijd kreeg de omroep dus 110.000 opmerkingen, vooral over de grote aandacht voor het gebeuren en de impact die dat had op het reguliere zendschema van radio en tv. Er waren ook klachten over het forum dat werd gegeven aan prins Andrew. Die zette zijn publieke optredens stop nadat er details waren opdoken over zijn vriendschap met de Amerikaan Jeffrey Epstein, die werd veroordeeld in een grote zedenzaak.

De BBC moest zelfs een speciale webpagina opzetten zodat kijkers en luisteraars hun grieven konden overmaken. Die werd intussen weer verwijderd. “We zijn dankbaar voor alle feedback en zijn altijd bereid om te luisteren naar de mening van ons publiek”, zegt de BBC in een reactie. De omroep wijst er wel op dat wijzigingen aan het zendschema niet lichtzinnig worden gedaan. Prins Andrew kwam volgens de omroep aan het woord omdat alle kinderen van prins Philip nu eenmaal mochten reageren. De BBC vindt wel dat zijn interview correct werd omkaderd.