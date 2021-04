Hun innige WK-kus ging de wereld rond, maar het sprookje van voetbalicoon Iker Casillas en zijn Sara is officieel voorbij

Het is officieel: Iker Casillas en Sara Carbonero zijn gescheiden. De Spaanse ex-doelman en de journaliste gaan als vrienden uit elkaar.

Het was misschien wel het meest memorabele beeld van het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika. Casillas had net de wereldtitel verovert met de Spaanse nationale ploeg en mocht het voor de camera’s komen uitleggen met zijn gouden medaille om zijn nek. Zijn sinds een jaar vriendin Sara nam de honneurs waar en mocht de doelman interviewen. Maar veel vragen werden er niet gesteld. Casillas kon zich niet bedwingen en kuste zijn vriendin voor de ogen van miljoenen kijkers.

Zes jaar later stapten de twee in het huwelijksbootje. Toen hadden ze al een zoontje, Martin. Datzelfde jaar kwam er nog een tweede bij, Luca. Die zijn nu respectievelijk 7 en 4 jaar oud. Maar het huwelijk tussen Casillas en Carbonero hield niet stand. Het Spaanse voetbalicoon kondigde vorige maand aan dat zijn relatie op de klippen was gelopen.

“Zowel Sara als ikzelf zijn enorm trots op het gezin dat we hebben en dat we jarenlang heel wat liefde met elkaar gedeeld hebben”, schreef Casillas op Instagram. “Maar vanaf heden neemt onze liefdesweg een andere wending. We blijven toegewijde ouders voor onze kinderen, maar dit was een weloverwogen en gedeelde beslissing.”

En nu, enkele weken later, is een van de bekendste voetbalkoppels dus officieel verleden tijd. Casillas en Carbonero zijn gescheiden. Het hoederecht over de kinderen stond de doelman af aan zijn ex-vrouw, maar hij mag zijn zoontjes wel “op een flexibele manier” bezoeken. Casillas zal ook verhuizen en verder blijven betalen voor het onderwijs van Luca en Martin.

“Liefde en familie heeft gezegevierd”, schrijft de Spaanse krant SPORT over de hele zaak. Casillas en Carbonero, die twee jaar geleden nog eierstokkanker overwon, zouden dan ook als vrienden uit elkaar zijn gegaan.

Afgelopen zomer kondigde Casillas op 39-jarige leeftijd officieel zijn afscheid van het profvoetbal aan. Dat was geen verrassing, want de Spaanse doelman speelde na een hartaanval op training bij FC Porto toen al ruim een jaar geen wedstrijd meer. Sinds 2015 kwam hij voor Porto uit, waarmee hij twee keer Portugees landskampioen werd. Voordien had hij altijd bij Real tussen de palen gestaan, sinds zijn debuut in 1999. Met de Madrilenen won hij onder meer drie keer de Champions League en vijf landstitels. Als Spaans international werd Casillas wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Hij speelde 167 interlands voor La Roja.