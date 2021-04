CDC heeft extra info nodig om aanbeveling over Janssen-vaccin te formuleren

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC heeft meer informatie nodig om een aanbeveling over het Janssen-vaccin te formuleren. Dat hebben de leden van een adviescomité woensdag gemeld. Binnen ter vroegste een week vindt een nieuw overleg plaats.

De 14 leden van de Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) comité zaten woensdag urenlang samen voor een spoedvergadering, maar willen eerst extra informatie verzamelen vooraleer ze een aanbeveling formuleren voor de toekomst.

De Amerikaanse gezondheidsdiensten FDA en de CDC riepen dinsdag op tot een onmiddellijke opschorting van de toediening van het vaccin van Johnson & Johnson, nadat zes gevallen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) aan het licht waren gekomen bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een 45-jarige vrouw stierf en drie anderen werden opgenomen in het ziekenhuis. Johnson & Johnson heeft daarop de leveringen aan Europa uitgesteld en ook zelf gevraagd om de vaccinatie tijdelijk stop te zetten.

Kwetsbare groepen

Verschillende leden van het ACIP-panel wilden aanvankelijk de pauze met een maand verlengen, meldt persagentschap Reuters. Maar Dr. Beth Bell, een gezondheidsexeperte bij de Universiteit van Washington en lid van het ACIP, beargumenteerde dat dat wereldwijd het signaal zou geven dat er een groot probleem is met het vaccin. ‘Ik wil dat bericht de wereld niet insturen omdat ik daar niet mee akkoord ga’, klonk het. ‘Het is een erg zeldzame aandoening’, zei ze nog over de combinatie trombose-trombocytopenie. ‘Niets is risicovrij.’

Andere panelleden maakten zich dan weer zorgen dat een verlenging van de pauze het vaccinatieproces bij moeilijk bereikbare gemeenschappen in het land zou bemoeilijken. Het vaccin is belangrijk voor die groepen omdat het, in tegenstelling tot andere vaccins, bewaard kan worden bij normale koelkasttemperaturen en er maar één dosis nodig is in plaats van twee. ‘Elke verlenging van de pauze zal er onvermijdelijk voor zorgen dat de meest kwetsbaren in de Verenigde Staten kwetsbaar blijven’ aldus ACIP-lid Nirav Shah.

Zevende geval

De experts van CDC werden woensdag volgens CNN op de hoogte gebracht van een zevende geval van de zeldzame trombose. Johnson & Johnson liet aanvankelijk weten dat er geen verband was tussen de aandoening en het vaccin. Het ACIP gaan zich nu de komende dagen verder informeren en willen tegen vrijdag een datum prikken voor de volgende bijeenkomst, waarin wel aanbevelingen kunnen worden geformuleerd.

Het ACIP kan bijvoorbeeld aanraden om het vaccin van Johnson Johnson enkel bij 50-plussers te gebruiken. Een gelijkaardige leeftijdsgrens is er ook in verschillende Europese landen voor het vaccin van AstraZeneca, nadat gelijkaardige tromboses werden vastgesteld na de toediening van het vaccin. De experts hebben momenteel echter te weinig informatie om conclusies te trekken.

Sinds eind februari werden in de VS al meer dan 7,2 miljoen dosissen van het Janssen-vaccin toegediend. In het land stierven 562.000 mensen aan de gevolgen van covid-19.