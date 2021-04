Iedereen een ‘melkske’, willen of niet: met sluiting van de Inza-fabriek verdwijnt de laatste druppel van een schooltraditie

Niets smaakt meer naar kindertijd dan melk. Niets klinkt meer als kindertijd dan Inza. Hele generaties in het Antwerpse moesten – willen of niet – elke dag hun flesje Inza drinken in de klas. “Dankzij melk van de koe altijd fit, nooit moe”: zo werd het erin gelepeld. Maar op de valreep van haar 75ste verjaardag kraakt Inza nu zelf. Het moederbedrijf Milcobel sloot vorige maand de Inza-melkfabriek in Schoten.