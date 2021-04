Gewezen leider van extreemrechts in Oostenrijk aangeklaagd na Ibizagate

De extreemrechtse politicus Heinz-Christian Strache is donderdag in Oostenrijk in aangeklaagd voor corruptie. Dat heeft het parket meegedeeld. De inbeschuldigingstelling komt er bijna twee jaar na de ophef rond Ibizagate, een schandaal dat geleid heeft tot de val van de regering.

Strache was vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ) toen hij in mei 2019 in opspraak kwam. Uit een video, die gemaakt werd in 2017, was namelijk gebleken dat hij bereid was zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordeed als een familielid van een Russische miljonair. De zaak leidde tot het einde van de regeringscoalitie tussen FPÖ en de christendemocratische ÖVP van kanselier Sebastian Kurz. Strache nam ook ontslag als partijvoorzitter.

Als gevolg van de video werden ook fraudeonderzoeken tegen Strache opgestart. Op basis daarvan wordt de politicus nu aangeklaagd voor corruptie. Hij zou in 2018 hebben ingegrepen in de wetgeving, om ervoor te zorgen dat een ziekenhuis zich kon laten erkennen door de sociale zekerheid. Dat is volgens de procureurs gebleken uit het sms-verkeer van Strache.

De eigenaar van het ziekenhuis heeft in ruil voor die tussenkomst Strache uitgenodigd op zijn jacht. Hij heeft volgens mediaberichten ook 10.000 euro overgemaakt aan de FPÖ. De eigenaar van het ziekenhuis werd eveneens in staat van beschuldiging gesteld.