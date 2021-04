Iran dreigt ermee onderhandelingen over nucleair akkoord te verlaten als er geen vooruitgang geboekt wordt

In de onderhandelingen over de nucleaire deal met Iran moet dringend vooruitgang gemaakt worden, vindt Iran. Als er niet snel een doorbraak komt, dan zal Teheran de onderhandelingstafel verlaten, dreigde de Iraanse hoofdonderhandelaar Abbas Araghchi donderdag.

Donderdag ging een nieuwe onderhandelingsronde van start. Aan die gesprekken nemen ook diplomaten uit de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en China deel. Vorige week gingen de onderhandelingen van start in Wenen. Er zijn daarbij geen rechtstreekse gesprekken tussen de delegaties uit Iran en de Verenigde Staten, maar andere gesprekspartners treden op als tussenpersonen.

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land eenzijdig terug uit de deal die in 2015 werd beklonken door zijn voorganger Barack Obama. Tegelijk schond Teheran verschillende bepalingen uit het akkoord. De huidige gesprekken in Wenen moeten ertoe leiden dat zowel de VS als Iran zich weer achter het akkoord uit 2015 scharen. Daarvoor moet Teheran de schendingen stopzetten en moet Washington sancties afzwakken, maar beide kampen vinden dat de andere kant de eerste stap moet zetten.

Een aanval op een belangrijke nucleaire site in Iran, afgelopen zondag, werpt een schaduw op de sfeer in Wenen. Teheran houdt Tel Aviv verantwoordelijk voor die aanval.