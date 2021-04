Op Lommel kreeg linksachter Anas Hamzaoui (24) in de slotfase een gesmaakte invalsbeurt. Na een revalidatie van vijf maanden is de Brusselaar opnieuw helemaal fit.

“Voor mij is Union de eerste club van Brussel”, valt de Ket verrassend met de deur in huis. “Ik doorliep de jeugd van Anderlecht, weet je. Toen was er nauwelijks sprake van Union. Ik wist toen niet eens ...