Van Ranst en Dedecker in de clinch over terrassen: “U zou mensen buiten moeten jagen” vs. “U zou een voorbeeld moeten zijn”

Jean-Marie Dedecker en Marc Van Ranst in de studio van ‘Terzake’. Foto: VRT

De opening van de horecaterrassen blijft de gemoederen beroeren. Nadat het Overlegcomité woensdag besliste om die versoepeling van de coronamaatregelen pas vanaf 8 mei toe te laten, liet Jean-Marie Dedecker weten dat hij de horeca in zijn Middelkerke al een week eerder de toelating zou geven om hun terrassen te openen. Dedecker ging donderdagavond in debat over dat hete hangijzer met viroloog Marc Van Ranst.

“Het klopt dat het risico op besmetting in de buitenlucht minimaal is”, erkende Van Ranst in de studio van ‘Terzake’. “Je gaat ook geen enkele viroloog vinden die iets anders zal zeggen. Maar hier is nu eenmaal afgesproken om dat (de opening van de horecaterrassen, red.) op 8 mei te doen.”

Een spreidstand die Dedecker niet begreep. “Waarom heb je er dan niet voor geijverd dat de mensen buiten zouden mogen?”, klonk het geërgerd. “Nu sluiten jullie de mensen op. Straks lopen er duizenden mensen rond op de dijk zonder dat ze toegang hebben tot een toilet. U doet ze dus binnenblijven, terwijl u ze als viroloog buiten zou moeten jagen.”

“Dan moet je nog geen week vroeger dan afgesproken open doen”, repliceerde Van Ranst, die Dedecker én de horeca in Middelkerke waarschuwde: “De Procureur des Konings gaat straks agenten in burger de straat opsturen. Om úw horeca boetes te geven.”

“Dat politieke gevolg is mijn probleem”, aldus Dedecker. “Maar als viroloog zou u dat moeten toejuichen in plaats van afstraffen.” Waarop Van Ranst: “En u moet een voorbeeld zijn voor uw burgers. Wanneer die zien dat gij uw voeten veegt aan de coronamaatregelen, is dat geen goed voorbeeld. En een burgervader moet het goede voorbeeld zijn.”