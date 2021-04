Sportmarketeer (29) leeft een maand lang écht als topsporter: “De dokter zei meteen: u hebt de benen van een veertiger”

Oostende -

Doorgaans verzorgt hij de social media van basketbalclub Filou Oostende. Maar we weten allemaal: wat we zien op social media is vaak níét zoals het echt is. En dus wilde marketeer Nathan Blondé (29) het wel eens aan den lijve ondervinden. Dertig dagen lang leefde, trainde, at en rustte hij zoals de sporters voor wie hij anders werkt.