Geen Aubemayang bij Arsenal in de Europa League: topspits in ziekenhuis met malaria

Arsenal strijdt donderdagavond in de Europa League tegen Slavia Praag om een plek in de halve finales. Zonder topspits Pierre-Emerick Aubameyang, weliswaar.

De Gabonees ligt namelijk in het ziekenhuis. Hij liep malaria op tijdens zijn verblijf bij de nationale ploeg. Dat maakte Aubameyang, dit seizoen goed voor 14 goals in alle competities, zelf bekend op zijn Instagram-pagina.

“Hallo iedereen, bedankt voor alle berichten”, aldus de 31-jarige spits. “Ik heb spijtig genoeg malaria opgelopen toen ik enkele weken geleden bij de nationale ploeg was. Ik heb dan ook een paar dagen in het ziekenhuis doorgebracht deze week, maar ik voel me elke dag een stukje beter. Bedankt aan de geweldige dokters die dit hebben opgemerkt en de ziekte snel hebben behandeld. Ik was mezelf niet de laatste weken, maar ik kom sterker terug dan ooit!”