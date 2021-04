Lukasz Teodorczyk eist nog 600.000 euro van Anderlecht

Deze week werden de licentiedossiers openbaar. Daaruit blijkt dat Anderlecht nog een juridisch conflict heeft met ex-speler Lukasz Teodorczyk (20). De Poolse spits die nu bij Charleroi zit, meent dat RSCA hem nog 600.000 euro aan loon en premies moet. Hij trok daarvoor naar de Arbeidsrechtbank in Brussel.

Wie de licentiedossiers van onze eersteklassers bekijkt, stelt vast dat veel clubs betwistingen hebben met ex-spelers. In het geval van Lukasz Teodorczyk en Anderlecht gaat het wel om een serieuze claim, zeker voor een club die al rode cijfers heeft.

Lukasz Teodorczyk vertrok in augustus 2018 van Anderlecht naar Udinese voor 3 miljoen euro. Dat was een streep door de rekening van paars-wit, want de Brusselaars hoopten om de Pool voor veel meer geld te verkopen. In het seizoen 2016-2017 was Teo nog de topscorer en kampioenenmaker met 30 goals in alle competities samen. Hij werd toen gehuurd van Dynamo Kiev, waarna Anderlecht zijn aankoopoptie van 4,75 miljoen lichtte en hem een jaarloon à la Trebel gaf van 3 miljoen bruto. Dat met het oog op een latere topverkoop.

Foto: BELGAIMAGE

Alleen haalde de Pool nooit meer zijn beste niveau en nadat Marc Coucke Anderlecht had overgenomen, raakte het niet van de spits af. Op een bepaald punt kon hij voor een mooie som naar Galatasaray, maar die deal viel in het water. Finaal staalde makelaar Mogi Bayat hem bij Udinese, maar die zaak was verlieslatend voor paars-wit.

Op de koop toe meent Teodorczyk nog recht te hebben op een deel van zijn loon, een aantal wedstrijdpremies en zelfs een deel van zijn pensioenfonds. Dat alles voor zo’n 600.000 euro. Binnenkort doet de Brusselse Arbeidsrechtbank een uitspraak in de zaak.

Uitstel Dimata

Als Anderlecht dat bedrag moet ophoesten zal het er wel inhakken. Ze hebben het niet breed en er is ook nog een zaak met de Nederlandse fiscus over een verhuur van Hernan Losada aan Heerenveen 12 jaar geleden. Daarnaast kreeg Anderlecht recent ook uitstel van betaling – twee schijven – aan Wolfsburg voor Landry Dimata. Dat komt omdat ze zich burgerlijke partij stelden tegen Didier Frenay die de spits jarenlang vertegenwoordigde en nu onderwerp is van een gerechtelijk onderzoek naar financieel gesjoemel.