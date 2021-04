PVDA wil dat werknemers die in quarantaine moeten geen loon verliezen

PVDA heeft een wetsvoorstel ingediend dat werknemers die in quarantaine moeten recht geeft op volledig loon. Momenteel krijgt wie omwille van corona zeven dagen in quarantaine moet – net als technisch werklozen – maar 70 procent van zijn loon. Dat kan volgens Kamerlid Sophie Merckx niet.

Zij stelt dat er steeds meer wetenschappelijke consensus groeit dat niemand inkomensverlies mag lijden. Het zal werknemers ook meer aanzetten om de quarantaineregels te volgen, klinkt het. Merckx verwijst onder meer naar het Britse expertencomité Independant SAGE en het gerenommeerde medisch tijdschrift British medical journal, die ook die mening toegedaan zijn. “Een collega-huisarts moest onlangs een alleenstaande moeder in quarantaine zetten, maar die barstte in tranen uit omdat ze met een inkomen van 70 procent niet kan rondkomen. Zulke verhalen horen we steeds meer. De facturen blijven natuurlijk elke maand doorlopen en mensen hebben het met een klein loon sowieso al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten hier dringend aan tegemoetkomen,” zegt het PVDA-Kamerlid.