Kan de premier ons wel vertrouwen? Coronamaatregelen versoepelen, maar de Belg doet graag ‘zijn goesting’

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo zei premier Alexander De Croo na het Overlegcomité van woensdag. Om die weken door te komen, wil de eerste minister ons nu “vertrouwen”. “Alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we de pandemie te boven komen.” Maar is de Belg wel te vertrouwen?

Vertrouwen, dat was voor premier Alexander De Croo (Open VLD) hét codewoord van de nieuwe strategie. De verantwoordelijkheid, die ligt bij ons. “Als we afstand houden, als we wegblijven van drukke plaatsen ...