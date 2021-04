Wat als je een café hebt, maar geen terras? “Ik zal zelf wel ergens iets gaan drinken”

Brussel / Tienen - Op 8 mei mogen de terrassen open. Een goede zaak voor cafés en restaurants die er één hebben, maar heel wat uitbaters vallen uit de boot. Zij hebben niet de mogelijkheid om de tafels en stoelen buiten te zetten. Dat zorgt voor frustraties. “Al ga ik niet zitten mokken en uit nukkigheid zelf thuisblijven. Dan ga ik zelf wel ergens iets gaan drinken.”

“Nog liever geen terras dan een heel klein terras”

Voor het iconische Brusselse café Le Coq is 8 mei geen hoogdag. Er is geen mogelijkheid om een terras te zetten, dus blijven de deuren dicht. “Wij hebben zelf geen buitenruimte en ook op straat is het niet mogelijk om een plek in te nemen en tafels te zetten”, zegt uitbater Jorn Peeters. “Ik ga het wel nog eens vragen bij de stad, maar ik vrees ervoor. Zelfs als we ergens honderd meter verder een parkeerplaats zouden mogen gebruiken, is dat ook niet echt haalbaar.”

Foto: Olivier Matthys

Een spijtige zaak, maar Peeters blijft optimistisch. “Ik zit eigenlijk nog meer in met de cafés die een heel klein terras hebben of maar enkele stoelen kunnen zetten”, zegt hij. “Die moeten een moeilijkere keuze maken: gaan ze open, loont het wel de moeite? Voor ons is het tenminste duidelijk: het gaat niet.”

De eerste dag dat het mag, zal hij wellicht geen terras opzoeken. “Ik heb niet veel zin in de stormloop. Maar ik ga zeker ook niet nukkig thuis blijven zitten. Ik gun het mijn collega’s van harte en ga zeker elders wat gaan drinken en eten.”

“Ik heb normaal gezien een terras, maar het is hier net één grote werf”

David Geladé uit Tienen heeft pech: zijn zaak, Café Geladé, heeft wél een terras, maar dat kan begin mei nog niet open. “Door de heraanleg van de Grote Markt zal het nog een grote bouwwerf zijn”, zegt hij. “Er moet nog fundering gegoten worden en kasseien gelegd, met wat geluk kan ik pas op 24 mei opnieuw mijn terras opzetten. Die werken waren natuurlijk al langer gepland, maar het is toch wel vervelend.” Vooral omdat enkele cafés aan de andere kant van het marktplein wel zullen kunnen opengaan op 8 mei. “Ieder op z’n beurt natuurlijk.”

Foto: Karel Hemerijckx

Geladé is er ook nog niet zeker van of de terrassen effectief zullen kunnen openen. “De druk is natuurlijk hoog langs alle kanten, maar eerlijk gezegd had ik nog geen versoepelingen verwacht. Bovendien wordt er nu minder getest, en ook de winkels zijn nog niet open. Het zal toch nog afwachten worden.”