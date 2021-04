Beeld van knielende Arsenal-spits gaat viraal: Lacazette maakt statement tegen ploeg die racisme-incident ontkent

Alexandre Lacazette wilde voor de terugwedstrijd in de Europa League tegen Slavia Praag duidelijk een statement maken. De Franse spits van Arsenal knielde als steun voor de strijd tegen racisme en deed dat oog in oog met de spelers van de Tsjechische club.

Alles had te maken met een incident dat zich voordeed in de terugwedstrijd tussen Rangers en Slavia Praag in de achtste finales van de Europa League. Ondrej Kudela zou zich daarin racistisch uitgelaten hebben tegenover Glen Kamara en kreeg daarvoor eerder deze week tien speeldagen schorsing. Kamara zelf kreeg eveneens een schorsing van drie matchen opgelegd omdat hij Kudela te lijf ging in de spelerstunnel na het laatste fluitsignaal.

De Tsjechen waren verbijsterd door de straf voor hun verdediger, die ook het EK mist, en hebben verschillende keren ontkend dat er sprake was van racisme. Ook de Tsjechische president mengde zich zelfs in de debatten en sprak van een “belachelijke” straf voor Kudela.

En het lijkt erop dat Lacazette daartegen wilde reageren. De spits, die twee keer zou scoren in de 0-4-zege van de Gunners, ging ostentatief voor de spelers van Slavia Praag door de knieën. Het leverde nu al iconische beelden op.

Lacazette ✊❤️ pic.twitter.com/aHlh1SYr00 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 15, 2021

Foto: AP