Gentse cipier dood aangetroffen door moeder nadat ze corona opliep in gevangenis: “Als ze in Brussel had gewerkt, had ze wellicht nog geleefd”

Een grote corona-uitbraak in de Gentse gevangenis De Nieuwe Wandeling heeft het leven gekost aan cipier Valerie Decoorne (35), zo stelt de vakbond ACOD in een persbericht. “Ik probeerde mijn dochter dinsdag te bellen om te vragen hoe het ging”, getuigt haar mama. “Maar ze antwoordde niet. De dag nadien ben ik dan ongerust naar haar appartement gegaan. Mijn dochter lag dood in bed.” Valerie is mogelijk het vierde personeelslid van het Gevangeniswezen dat sterft aan corona.

