Ook jonge zestigers krijgen al uitnodiging voor vaccinatie “om hun privacy te beschermen”

Terwijl veel 66-, 67- en 68-jarigen nog op hun uitnodiging wachten, krijgen sommige 63- en 64-jarigen al wél een datum door waarop ze in het vaccinatiecentrum worden verwacht. Niet door een probleem met de databanken, wel uit privacyoverwegingen.

Op dit moment zijn het de late zestigers die aan de beurt zijn voor hun prikje. Maar ook mensen met geboortejaar 1957 kunnen al een uitnodiging in de bus krijgen, vóór mensen uit 1954, 1955 of 1956.

“Dat is volledig normaal”, zegt Frank Robben, IT-topman van de federale regering. “Sinds alle 70-plussers een uitnodiging kregen, gaat driekwart van de uitnodigingen nog volgens leeftijd en één kwart naar mensen met comorbiditeit (risicopatiënten, red.). Dat is om hun privacy te beschermen: je kan in het vaccinatiecentrum niet van iemands gezicht aflezen hoe oud ze zijn, en dus ook niet of ze tot de risicogroep behoren.”

In een eerdere fase van de vaccinatiecampagne waren er wel meermaals problemen. Zo bleek half maart dat enkele 90-plussers nog niet waren uitgenodigd. En wat later werden in een bepaalde regio mensen van geboortejaar 1944 en 1945 overgeslagen. Maar dit keer verloopt de procedure zoals bedoeld.

Het zullen overigens niet alleen risicopatiënten zijn die een uitnodiging krijgen. Nogmaals uit privacy-overwegingen worden ook enkele gezonde 18- tot 64-jarigen uitgenodigd. Zodat je werkgever niet kan weten of je een aandoening hebt. Omdat het maar om kleine aantallen gaat, heeft dat geen invloed op de geplande timing.