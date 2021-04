Nog enkele aanpassingen en dan groen licht voor pandemiewet, nét op tijd voor 1 mei

De Raad van State geeft de regering groen licht voor de pandemiewet, al moet er wel nog wat aan de tekst gesleuteld worden. Die wet moet de aanpak voor de toekomst van een epidemie zoals corona eindelijk op een stevige juridische basis neerzetten. Niets te vroeg, want een Brusselse rechter eist dat die er is voor 1 mei.

“De regering krijgt geen pak slaag”, vat professor grondwettelijk recht Toon Moonen (UGent) het samen. “Op een aantal punten kritiek na, kan dit ontwerp voor de Raad van State door de beugel.” Voornaamste kritiek is dat de regering in haar wetsontwerp blijft vasthouden aan het systeem van ministeriële besluiten, opgemaakt door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Voor de Raad stapt de regering beter over naar een systeem van koninklijke besluiten, waar de voltallige ministerraad zich achter schaart. “Daarmee maakt de Raad duidelijk dat ze de kritiek wel degelijk onderschrijft”, zegt professor grondwettelijk recht Stefan Sottiaux (KU Leuven). Want nu komt wel heel veel macht in handen van de minister van Binnenlandse Zaken. Ook aan de impact op de privacy is wel nog wat werk.

Dat de Kamer de regering verregaande volmachten geeft zonder veel verder inspraak, is minder een beletsel voor de Raad van State. De Kamer moet nog altijd toestemming geven om de noodtoestand in te roepen, de kaderwet bepaalt hoe ver de regering kan gaan en er is een stevige beperking in de tijd van drie maanden. Al laat de Raad wel de ruimte om het parlement verder te betrekken.

Voor oppositiepartij N-VA is dat een no-brainer. “Dat dit slechts als optie wordt vermeld en niet als verplichting, verbaast me alleszins vanuit democratisch oogpunt”, zegt fractieleider Peter De Roover. “Ik heb al meerdere malen aangekaart dat de rol van het parlement in onze democratie meer en meer in het gedrang komt.”

Minister Verlinden is alleszins van plan om door te zetten. “Met dit advies kunnen we het wetsontwerp verder verfijnen.”