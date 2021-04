Clubs spenderen fors minder aan makelaarspremies, Anderlecht blijft koploper

Corona heeft ook de spelersmakelaars een knauw gegeven. Alle Belgische clubs hebben dit seizoen samen 38,4 miljoen euro uitgegeven aan spelersmakelaars, een daling van 8 miljoen euro ten opzichte van 2019-2020. Anderlecht blijft met 7 miljoen euro het meest uitgeven aan makelaars.

Dat corona zijn invloed heeft op de financiële gezondheid van het Belgische voetbal bleek woensdag al, toen de licentiecommissie bekendmaakte dat Oostende en Moeskroen hun licentie niet kregen en liefst negentien andere clubs de volgende maanden van nabij gemonitord zullen worden. Dat geldtekort heeft zijn invloed op de transfermarkt. Uit een jaarlijks rapport van de Belgische voetbalbond blijkt dat de clubs dit seizoen ‘slechts’ 176 miljoen euro hebben verdiend aan uitgaande transfers ten opzichte van 309 miljoen euro in 2019-2020. Ook bij de inkomende transfers zien we die tendens. En hoe minder transfers, hoe minder spelersmakelaars in actie moeten komen. Hun inkomsten uit transacties bij Belgische clubs liep terug naar 38,4 miljoen euro, zeventien procent minder dan in 2019-2020.

Ook Standard bespaart

Van die daling is bij de G5 bijna niks te merken. Anderlecht blijft koploper met 7,3 miljoen euro, exact evenveel als een seizoen eerder. Club Brugge, AA Gent en RC Genk volgen op korte afstand. Niet verwonderlijk is dat het vooral Standard en de kleinere clubs zijn die fors beknibbeld hebben op hun uitgaven aan makelaars. Zij zagen relatief gezien het meest af van het spelen van matchen zonder supporters. Het valt dus af te wachten in hoeverre deze dalende trend zich voortzet als corona voorbij is en de transfermarkt weer helemaal op gang komt. Voor één keer geeft Nederland hier trouwens het slechte voorbeeld. Daar liepen de makelaarskosten op tot 51,6 miljoen euro en gaf Ajax alleen al in 2019-2020 met 33,8 miljoen euro bijna evenveel uit als de hele Jupiler Pro League samen.

Bayat is helemaal terug

Als we kijken naar welke makelaars de meeste deals – transfers en contractverlengingen – afsluiten in ons land, dan zien we niks nieuws onder de zon. Mogi Bayat is na operatie Propere Handen helemaal terug: hij heeft weer evenveel werk als drie jaar geleden. Met 55 transacties voert zijn bedrijf Creative & Management Group de Belgische ranglijst aan, gevolgd door Eleven Management van Jacques Lichtenstein (44) en Sportplus van Evert Maeschalck en Guy Bonny (39).

Ook nog het vermelden waard: Patrick De Koster blijft na zijn vechtscheiding met Kevin De Bruyne en zijn verblijf in de gevangenis hangen op de vijfde plaats met 22 transacties.