Drie doden door salmonella-uitbraak in Denemarken, oorzaak wellicht laxeermiddel

In Denemarken zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een salmonellavergiftiging. Ook zijn 33 mensen in het land ziek geworden door de bacterie. Dat meldt de Deense gezondheidsautoriteit donderdag, die spreekt van een grote uitbraak

In totaal zijn negentien mensen opgenomen in het ziekenhuis. De bron van de besmettingen is wellicht een plantaardig laxeermiddel.

Een partij van de betreffende Psyllium Husk-capsules is door producent Orkla Care onlangs teruggeroepen. De autoriteiten vonden sporen van salmonella in de producten bij de patiënten thuis. Welk specifiek ingrediënt de uitbraak zou hebben veroorzaakt, is niet duidelijk.

De meeste mensen werden in maart al ziek. De patiënten hebben een leeftijd van tussen de 2 en 92 jaar. Degenen die zijn overleden hadden naar verluidt al gezondheidsklachten.

Een woordvoerder van de producent zegt tegen de BBC dat er nog geen duidelijk verband is vastgesteld tussen de drie sterfgevallen en het product. “We hebben wel besloten alle Husk-producten in Denemarken terug te roepen vanwege de uitbraak, en ook in Zweden, Noorwegen en Finland.”

Ook laat de woordvoerder weten dat de producten van Orkla Care al 35 jaar op de Deense markt verkrijgbaar zijn en niet eerder gevallen van salmonella zijn voorgekomen. Het productieproces van de teruggeroepen producten wordt nu volledig onderzocht.

Salmonella komt voor in rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals vlees, eieren en zuivelproducten. Kinderen, ouderen en mensen met gezondheidsproblemen kunnen er flink ziek van worden.