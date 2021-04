Trainerscarrousel zal deze zomer draaien als nooit tevoren: deze clubs hebben werk voor de boeg

De laatste speeldag moet nog worden afgewerkt, de play-offs moeten nog beginnen, maar vergis u niet: de clubs zijn al volop bezig met volgend seizoen. Het wordt weer een drukke zomer, zeker omdat ook de trainerscarrousel op volle toeren zal draaien. De ene coach zal van zijn paard geduwd worden en moeten vertrekken, de andere zal de attractie beu zijn en het zelf voor bekeken houden, of net de ‘floche’ pakken en een stap hogerop zetten. Wij zetten de prangendste dossiers op een rij.

Alexander Blessin (KV Oostende)

De meest begeerde coach in België

Of KV Oostende nu Play-off 1 of Play-off 2 haalt: Alexander Blessin (47) wordt de meest begeerde coach in België. Noem hem gerust Alexander ...