“Wie Luciano D’Onofrio in zijn keuken binnenhaalt, is niet langer zelf meester over zijn zaak”

Hij was er nog niet, maar eigenlijk was Hij er al wel. Enkele dagen voor zijn komst gonsde het al van de geruchten op de winterstage van Standard. Hoe zou hij komen, met wie zou hij komen, wanneer zou hij komen? Terwijl de spelers van Standard zich tweemaal daags de pleuris trainden, had iedereen de mond vol over het jaarlijkse bezoek van de Grote Leider. Net als de januarihemel in Noord-Portugal was het bezoek van Don Luciano in nevelen gehuld.