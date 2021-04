Biden ontvangt Zuid-Koreaanse president in mei in VS

De ontmoeting tussen Joe Biden en Moon Jae-in moet de goede relatie tussen de VS en Zuid-Korea onderstrepen. Foto: AFP

De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt in de tweede helft van mei zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in in Washington. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is nog geen exacte datum vastgesteld. Het bezoek dient onder meer om de goede relatie tussen beide landen te onderstrepen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en zijn collega Lloyd Austin van Defensie brachten vorige maand een bezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Austin benadrukte toen dat de Amerikaanse alliantie met Zuid-Korea “nog nooit zo belangrijk was geweest met het oog op de ongekende uitdagingen die Noord-Korea en China stellen”.

Vrijdag Japanse premier

Als eerste buitenlandse regeringsleider sinds zijn aantreden op 20 januari, zal Biden de Japanse premier Yoshihide Suga vrijdag in het Witte Huis ontvangen. Het bezoek onderstreept de “vriendschap en partnerschap met het Japanse volk”, aldus de Amerikaanse regering.

Bidens ontmoeting met Suga komt op het moment dat de VS proberen de toenemende invloed van China op de regio te beteugelen. Ook zijn er aanhoudende spanningen over het nucleaire programma van Noord-Korea. Blinken en Austin waren vorige maand in Tokio op bezoek, vlak voordat ze naar Seoul afreisden.