Israël voert luchtaanval uit na raketlancering vanop Gazastrook

Het Israëlische leger heeft vrijdagochtend luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, nadat vanuit de Palestijnse enclave een raket werd afgevuurd naar het zuiden van Israël.

“Gevechtsvliegtuigen en helikopters hebben een munitiefabriek, een smokkeltunnel en een militaire post gebombardeerd” van Hamas, de islamistische beweging die aan de macht is in de Gazastrook, aldus het Israëlische leger in een mededeling. De aanval gebeurde als reactie op een raketlancering donderdagavond.

Vergeldingsaanvallen

Het projectiel dat vanop de Gazastrook werd afgevuurd, is in een onbewoonde zone terechtgekomen en veroorzaakte geen schade of slachtoffers, aldus de lokale autoriteiten in het zuiden van Israël. In de Gazastrook zijn ook militanten van de Islamitische Jihad actief, een tweede islamistische gewapende groep.

De Gazastrook wordt sinds 2007 gecontroleerd door Hamas en is sindsdien onderworpen aan een Israëlische blokkade. Sindsdien vonden er al drie oorlogen plaats tussen Hamas en Israël, in 2008, 2012 en 2014.

Sindsdien worden er sporadisch raketten afgevuurd vanop de Gazastrook, die gevolgd worden door vergeldingsaanvallen van Israël. De laatste raketlancering dateert van 23 maart, de avond van de parlementsverkiezingen in Israël.