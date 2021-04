Dertig soldaten aangeklaagd in Mexico die tientallen mensen lieten verdwijnen

In Mexico zijn dertig soldaten aangeklaagd, omdat ze ervan verdacht worden medeverantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van tientallen mensen. Een federale rechter heeft donderdag een zaak tegen hen geopend, meldt de Mexicaanse procureur-generaal.

De mariniers zouden tussen februari en mei 2018 betrokken zijn geweest bij de verdwijning van een aantal mensen in de stad Nuevo Laredo, aan de grens met de Verenigde Staten. De Verenigde Naties tellen 23 slachtoffers, lokale organisaties spreken van meer dan 50 verdwijningen.

Volgens president Andres Manuel Lopez Obrador werden bijna alle militairen de afgelopen dagen opgepakt. Een van hen zat al voor andere misdrijven in de gevangenis.

Het parket meldde dat er gewelddadige opstoten waren geweest voor de mensen verdwenen. Volgens de VN hebben mannen in uniform hun slachtoffer ‘s nachts of ‘s morgens vroeg ontvoerd toen ze te voet of met de auto onderweg waren. De juiste omstandigheden zijn nog niet bekend.

Dagelijks 100 moorden

Nuevo Laredo ligt in een gebied aan de noordelijke grens van Mexico, waar drugskartels en andere criminele bendes zeer actief zijn en een hevige machtsstrijd voeren. Dergelijke groeperingen hebben vaak banden met de veiligheidstroepen.

Volgens de huidige statistieken worden er elke dag bijna 100 moorden gepleegd in Mexico. Ook zijn 87.000 mensen als vermist opgegeven. Er worden regelmatig massagraven ontdekt in het land. Bovendien wordt slechts 3 procent van de misdaden die in Mexico gemeld worden ook opgelost, zo blijkt uit cijfers van denktank IEP. Heel veel misdaden worden daarenboven nooit aangegeven.