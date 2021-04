Nederlandse deelnemer aan testvakantie in quarantaine geplaatst

Een deelnemer aan de testvakantie is in quarantaine geplaatst omdat de partner in Nederland corona blijkt te hebben. Dat bevestigt reisorganisatie Sunweb donderdagavond aan De Telegraaf.

“Een van onze vakantiegangers heeft ons donderdag op de hoogte gebracht dat diens partner in Nederland positief op corona getest is. De desbetreffende vakantieganger is meteen in quarantaine geplaatst, en diens reisgenoten overgeplaatst naar een andere kamer. Dit conform de regels die we van tevoren hebben afgesproken”, zegt een woordvoerder van Sunweb.

Testen

De Rhodosganger moest getest worden om weer naar zwembad en buffet te kunnen gaan. “De deelnemer heeft een pcr-test ondergaan, had geen symptomen en is negatief getest. Volgens het protocol mag deze weer deel uit maken van de groep”, meldt de woordvoerder van Sunweb.

Vrijdag moeten alle 189 ’geluksvogels’ sowieso weer getest worden in verband met de terugreis. Een pcr-test van 72 uur is verplicht om naar Nederland terug te kunnen reizen. Ook is nog een sneltest vlak voor vertrek noodzakelijk.

Maandag vertrok een groep van 189 reizigers in een speciale vakantie, waarin wordt gekeken hoe er ’coronaproof’ gereisd kan worden. De reiswereld snakt naar perspectief, omdat de sector al een jaar op apegapen ligt door de coronacrisis. Tot halverwege mei geldt het advies niet-reizen.

Mondmaskers

Tijdens de testreizen kijken onafhankelijke onderzoekers ingehuurd door het Rijk hoe Nederlandse vakantiegangers zich op reis gedragen. De vraag is bijvoorbeeld of de reizigers zich aan de daar geldende basisregels houden, zoals handen wassen, mondkapjes dragen en afstand houden.

Andere deelnemers van de reis hebben niets gemerkt van de opwinding. “Ik heb hier nog niets van gehoord en het lijkt er ook niet op dat er iets gaat gebeuren”, laat Marissa (22) weten, die mee is met de reis. Een andere deelneemster meldt rustig aan een cocktail te zitten in het Griekse resort, en volop te genieten van de trip. Die duurt nog tot maandag, en kan gewoon doorgaan.

De gasten zijn voorafgaand aan de trip tweemaal getest, moeten op het resort anderhalve meter afstand houden en op veel plaatsen mondmaskers dragen. Ook mogen ze het resort niet af. Anderzijds kunnen ze wel volop genieten van de Griekse zon en de faciliteiten. Doel van de proef is zien hoe vakantiegangers reageren op de beperkende maatregelen.

