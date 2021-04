De wachttijd voor de goedkeuring van een nieuwe installatie van zonnepanelen bij Fluvius kan oplopen tot vijf maanden. Dat komt omdat er in 2020 meer dan dubbel zoveel installaties zijn gelegd. “We proberen de achterstand nog dit voorjaar weg te werken.”

In 2020 werden er 138.000 nieuwe installaties met zonnepanelen geplaatst, met een opvallende piek in de laatste twee maanden. In 2019 waren er dat 63.000. Die piek heeft te maken met de beloofde regeling ...