‘Wolvenhandtekening’ ontbreekt: is hond de slachter van de Kalmthoutse Heide?

Het is nog minstens enkele weken wachten vooraleer de uitslag van het DNA-onderzoek van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) zekerheid kan verschaffen welk dier verantwoordelijk is voor de slachtpartij op een kudde schapen in de Kalmthoutse Heide. Maar de ‘handtekening’ van de wolf ontbreekt. Heeft een hond dan het bloedbad aangericht? En wat voor hond zou dat dan moeten zijn?