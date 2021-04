Mediamagnaat Jimmy Lai krijgt jaar cel voor protest Hongkong

De mediamagnaat Jimmy Lai Chee-ying heeft in Hongkong een jaar gevangenisstraf gekregen voor het zonder officiële toestemming organiseren van een betoging voor democratie in augustus 2019.

Het was een van de grootste betogingen voor meer democratie en tegen de groeiende invloed van de Volksrepubliek China op het autonome Hongkong. Aan de demonstratie namen zeker 300.000 mensen deel, aldus de South China Morning Post.

Onder de betogers was de leider van de Democratische Partij, Martin Lee Chu-ming, die vrijdag een voorwaardelijke celstraf van elf maanden heeft gekregen omdat hij bij die illegale samenscholing aanwezig was.

De 73-jarige Lai zit al geruime tijd in voorarrest op grond van een nieuwe ‘nationale veiligheidswet’ die China in Hongkong heeft geïntroduceerd. Hij was nog niet eerder door een strafrechter veroordeeld.