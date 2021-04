Mediatycoon Jimmy Lai veroordeeld voor prodemocratische protesten in Hongkong

De Hongkongse mediamagnaat Jimmy Lai krijgt een celstraf van twaalf maanden omdat hij deelnam aan het protest voor meer democratie in Hongkong in 2019. Ook ander activisten zijn veroordeeld.

Een aantal prominente prodemocratische activisten zijn in Hongkong veroordeeld voor het organiseren of bijwonen van verboden samenkomsten tijdens de massaprotesten in 2019.

De 73-jarige Lai zit al geruime tijd in voorarrest op grond van een nieuwe ‘nationale veiligheidswet’ die China in Hongkong heeft geïntroduceerd. Hij was nog niet eerder door een strafrechter veroordeeld. Tijdens huiszoekingen in de kantoren van zijn prodemocratische krant Apple Daily, werd hij vorig jaar opgepakt. Prodemocratische activisten uit Hongkong en politici wereldwijd veroordeelden de arrestatie.

Lai wordt ook beschuldigd van ‘samenzwering met het buitenland’, waarvoor de gevangenisstraffen tot levenslang kunnen oplopen.

Naast Jimmy Lai kreeg ook de prominente activist Lee Cheuk Yan een celstraf van twaalf maanden. Beiden waren ze bij de protesten tegen de nieuwe uitleveringswet. Die wet laat het toe dat wie een misdaad heeft gepleegd in Hongkong aan China uitgeleverd werd.

Martin Lee (82), die in de jaren negentig mee aan de wieg stond van de Democratische Partij, kreeg een voorwaardelijke straf van 11 maanden. De zogenaamde ‘Vader van de Democratie’ zetelde tussen 1985 en 2008 een aantal keer in de Hongkongse Legislative Council (het Hongkongse parlement).

Het was een van de grootste betogingen voor meer democratie en tegen de groeiende invloed van de Volksrepubliek China op het autonome Hongkong. Aan de demonstratie namen zeker 300.000 mensen deel, aldus de South China Morning Post.