Het plan van Vincent Kompany voor de bepalende slotwedstrijd van Anderlecht: “Moeten niet te speciaal doen, gewoon op tijd gaan slapen”

Dat het een dubbeltje op zijn kant zou worden, was al heel lang duidelijk. Maar Anderlecht lijkt nu toch op weg naar de top vier. Het heeft zondag op bezoek bij Sint-Truiden nog één puntje nodig. Vincent Kompany wil de partij niet ingaan met de instelling dat één punt genoeg is. “We beginnen aan de wedstrijd zoals bij de vorige wedstrijden en gaan voluit. Iets tussenin doen, dat ligt ons niet.”

Het lijkt nog moeilijk te kunnen misgaan voor Anderlecht, maar misschien schuilt daar net het gevaar. Hoe groot is het vertrouwen in een goeie afloop? “Laat ons op het veld bewijzen dat we vertrouwen hebben en niet te veel grote uitspraken doen”, zegt Vincent Kompany. ”Van onderschatting zal alleszins geen sprake zijn. Daar ben ik zeker van.”

Met de specifieke situatie – dat het de laatste wedstrijd van de reguliere competitie is en paars-wit aan één puntje genoeg heeft – wil Kompany zich liever niet te veel inlaten. “Ik probeer om een bubbel te creëren waarin we focussen op onze eigen kwaliteiten en taken zonder te veel bezig te zijn met de omstandigheden. We moeten niet te speciaal willen doen. Gewoon op tijd gaan slapen en gezond eten.”

Kompany beschikt over een bijna volledig fitte kern. Foto: BELGA

Laag blok

Is er dan geen enkele stress in de kleedkamer? Schrik dat het toch nog mis zal gaan? “Dat vind ik lastig in te schatten”, aldus de RSCA-coach. ”Ik probeer mijn eigen manier van doen over te zetten op de groep en kalm te blijven. Vandaag is het voor de top vier, op een dag is het hopelijk voor een grote trofee, maar dit zijn stappen waar je door moet als speler, als coach en als groep.”

Ook op tactisch vlak wil Kompany zich niet aanpassen aan de wetenschap dat hij maar één punt nodig heeft. “Aanval is de beste verdediging. Onze defensie is al een hele tijd sterk bezig, dus we gaan zondag niet ineens een laag blok zetten. Dat zou een typische fout van een jonge coach kunnen zijn, en die wil ik niet maken. Ik zal niet van aanpak veranderen. We beginnen aan de wedstrijd zoals bij de vorige wedstrijden en gaan voluit. Iets tussenin doen, dat ligt ons niet.”

Op Van Crombrugge en Delcroix na, moet Kompany zondag op Stayen niemand missen. Hij beschikt over een fitte, nagenoeg volledige kern.