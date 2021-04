Chihuahua sterft na trap van jogger: “Voor de ogen van mijn dochter. Ze is in shock”

Breendonk / Liezele / Ruisbroek / Puurs-Sint-Amands -

Een jogger heeft donderdagnamiddag een 7-jarige chihuahua dood gestampt in een veldwegje tussen Oppuurs en Puurs. Georgio werd nog naar de dierenarts overgebracht, maar die kon het leven van het beestje niet meer redden. “Die man trapte Georgio dood voor de ogen van onze dochter. Ze is in shock”, zegt papa Frederic.