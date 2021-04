PVDA dient klacht tegen Antwerps stadsbestuur over zaak-El Kaouakibi

Antwerpen - PVDA dient een klacht in bij het integriteitsbureau van de stad Antwerpen over de rol van het stadsbestuur in de zaak El Kaouakibi. Dat doet de partij naar aanleiding van het auditrapport over het vermoedelijke misbruik van middelen bij Let’s Go Urban.

“Het stadsbestuur kende bijzonder hoge subsidies toe aan Let’s Go Urban, zonder het gebruik daarvan grondig te laten controleren en zette zo de deur open voor misbruik”, zegt Peter Mertens, fractieleider van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad.

“Bovendien lijkt het er op dat Bart De Wever en Nabilla Ait Daoud toestonden dat El Kaouakibi haar eigen jaarloon als CEO verhoogde tot een duizelingwekkende 100.000 euro. Het wordt tijd dat de politieke verantwoordelijkheid van het college aan het licht wordt gebracht.”

Volgens Mertens is het niet aannemelijk dat het stadsbestuur niet op de hoogte was van “slecht bestuur en doelbewuste zelfverrijking” bij Let’s Go Urban. “Als mevrouw El Kaouakibi haar eigen jaarloon inderdaad verhoogd heeft tot 100.000 euro per jaar, moet het stadsbestuur daarvan ook op de hoogte zijn geweest”, aldus Mertens.

Jaarloon

PVDA wil zekerheid of er geen integriteitsschendingen hebben plaatsgevonden bij schepen Nabilla Ait Daoud of burgemeester Bart De Wever. “Wij willen dat de politieke verantwoordelijkheid van het college zelf aan het licht wordt gebracht. Zij zijn het die over deze middelen beslisten en de controle moesten organiseren.”

Volgens het auditrapport van de Stad Antwerpen zou er voor minstens 260.000 euro subsidiegeld oneigenlijk gebruikt zijn bij Let’s Go Urban. CEO Sihame El Kaouakibi zou haar jaarloon bovendien tot maar liefst 100.000 euro hebben verhoogd. De PVDA dient daarom klacht in bij het Antwerpse integriteitsbureau tegen het Antwerpse stadsbestuur.

“Het project van El Kaouakibi paste perfect in de neoliberale visie van dit stadsbestuur op het middenveld: ondernemerschap in plaats van kritisch sociaal werk. Wilde het stadsbestuur koste wat kost mevrouw El Kaouakibi te vriend houden en werden daarom zo’n hoge bedragen toegekend zonder voldoende controle? Op die vraag moet het integriteitsbureau antwoord kunnen bieden”, besluit Mertens.

Ook Groen vraagt volledige transparantie en wijst op de politieke verantwoordelijkheid van de toenmalige schepenen van Jeugd en Financiën.