Play-offs of geen play-offs? Van welke topspelers moeten we dit weekend mogelijk afscheid in mineur nemen?

Play-offs of geen play-offs? Niet alleen voor clubs, ook voor sommige spelers maakt het een wereld van verschil. Moeten Leicester-icoon Andy King, Jupiler Pro League-icoon Olivier Deschacht en consoorten dit weekend afscheid nemen via de achterdeur? Of krijgen ze nog minstens zes speeldagen erbij op hun palmares? Hieronder een lijstje van topspelers waarvan we dit weekend na de laatste speeldag van de reguliere competitie mogelijk in mineur afscheid van moeten nemen.