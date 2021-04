Zaak Sihame El Kaouakibi: stad Antwerpen bevestigt “mogelijke malversaties” bij subsidies Let’s Go Urban en maakt audit over aan gerecht

/ Antwerpen - Het onderzoek dat de dienst Interne Audit van de stad Antwerpen heeft gevoerd naar de vzw Let’s Go Urban van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi, toont aan dat er sprake is van “mogelijke malversaties” door LGU bij het gebruik van stedelijke subsidies. Dat heeft het stadsbestuur vrijdagmiddag bevestigd. De stad heeft de audit daarom overgemaakt aan het gerecht. De vzw is in gebreke gesteld en het contract zal worden opgezegd als er niet snel duidelijke antwoorden komen op deze ingebrekestelling. Antwerps burgemeester Bart De Wever zegt zich “belabberd te voelen”.

De auditdienst onderzocht sinds de start van de heisa rond Let’s Go Urban in februari of de stedelijke investerings- en werkingstoelages voor de vzw de voorbije jaren correct besteed werden, hoe de opvolging door de stedelijke diensten verliep en of de controlemechanismen functioneerden. De audit toont volgens het stadsbestuur aan dat er op een totaal van ruim 3,3 miljoen euro aan investeringstoelagen een vermoeden van oneigenlijk gebruik is van 257.996 euro. Een bijkomend bedrag van 115.531 euro valt nog verder te onderzoeken en bij het gebruik 120.251 euro aan werkingstoelagen is er sprake van onvoldoende onderbouwing.

“Onder meer op basis van de vaststelling dat in het geval van sommige facturen sprake is van manipulatie, zijn de bevindingen van de auditdienst ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten”, aldus nog de stad.

Het Antwerps schepencollege heeft vrijdag na kennisname van het document ook beslist om Let’s Go Urban in gebreke te stellen. Dat betekent dat de vzw weliswaar nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit, maar indien die antwoorden onvoldoende zijn, kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie voor het Urban Center op het Kiel - dat sowieso eigendom van de stad is en blijft. “De stad blijft eveneens alle mogelijkheden aanwenden om onterecht aangewende middelen terug te vorderen”, klinkt het nog.

”We voelen ons belabberd”

De burgemeester van van Antwerpen, Bart De Wever (N-VA) reageerde op de zaal el Kaouakibi in het VTM Nieuws. Volgens de burgemeester was er vooral te veel vertrouwen in Sihame El Kaouakibi. “Er was weinig reden tot wantrouwen. De werking was schitterend met de organisatie en de raad van bestuur en die willen we overeind houden. Maar helaas is er misbruik van gemaakt, we voelen ons belabberd”, zegt hij.

De Wever zegt wel erg blij te zijn dat gebleken is dat niemand “aan de kant van de staat of administratie betrokken is bij de zaak.” Ook geeft hij aan dat andere steden waarschijnlijk na deze zaak ook zullen vrezen voor hun systeem: “Er zijn bij ons gaten gevonden en ik vrees dat we er het laatste nog niet van gezien hebben”, klonk het nog.

LEES OOK. “Tot 400.000 euro van Let’s Go Urban verdwenen”: audit van stad Antwerpen wijst op verduistering door Sihame El Kaouakibi