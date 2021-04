Yves vond zeldzaamste Pokémonkaart in oud pakje: “Bod van 415.000 euro heb ik afgeslagen”

Wie vroeger Pokémonkaarten verzamelde, hangt waarschijnlijk snel aan de telefoon met zijn of haar moeder om te horen of die toch niet die hele verzameling bij het oud papier heeft gezet. Er zou zomaar eens een ‘first edition Shadowless Charizard’ tussen kunnen zitten. Die heilige graal der Pokémonkaarten haalde Yves Bruynen (29) uit Hoogstraten onlangs uit een pakje. “Als ik er een miljoen voor krijg, verkoop ik ze misschien wel.”

Net zoals zo veel kinderen begon Yves Bruynen eind jaren negentig met het verzamelen van Pokémonkaarten. “Ik had een hele collectie. Die hield ik bij in een zwart koffertje. Na een jaar of zeven, toen ...