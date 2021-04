Koppel vindt giftige slang in zakje sla van Aldi: “Ik schrok me kapot toen ik een tong zag”

Een Australisch koppel wilde dinsdag wat salade uit hun lokale Aldi verorberen, toen ze ontdekten dat er iets in rondkroop. “Ik dacht eerst dat het een worm was”, aldus Alex White (44). “Toen ik een tong zag, schrok ik me kapot en besefte ik dat het een slang was.”

Hoe de slang in de sla terecht is gekomen, is niet bekend. Het lijkt erop dat het gekoelde transport van de groente de slang verlamd heeft, totdat Alex het zakje kocht bij de Aldi en meenam naar huis.

De Australiër en zijn vriendin Amelie, die oorspronkelijk uit Oostenrijk komt, hebben de slang in een plastic bak gedaan, om te voorkomen dat het dier zou ontsnappen uit het zakje dat al open was. Amelie wilde het dier filmen om aan haar Oostenrijkse familie te tonen, omdat het koppel steevast probeert te weerleggen dat Australië vol gevaarlijke beesten zit.

Medewerkers van de dierenbescherming hebben de slang - wellicht een jonge versie van de giftige Australische bruine slang - uiteindelijk meegenomen. Supermarktketen Aldi doet onderzoek naar het voorval. En de sla? Die at Alex gewoon op. “Nadat ik alles goed gewassen heb”, klinkt het in The Guardian.

