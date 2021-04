Vercauteren: “Ik durf roteren, maar kunnen is iets anders”

Na de kwalificatie voor de Champions’ play-offs ontvangt Antwerp zaterdagavond Racing Genk zonder druk. De Limburgers spelen volgende week de bekerfinale tegen Standard en hinken op twee gedachten. Frank Vercauteren daarentegen gaat voor zijn sterkst mogelijke formatie. “Winnen of verliezen heeft immers zijn invloed op ons vertrekpunt in de play-offs.”

Vercauteren moet opnieuw sleutelen aan zijn elftal. Le Marchand is geschorst, en Gelin (hamstrings) nog geblesseerd. De kans is groot dat De Laet noodgedwongen een rij achteruitschuift, ondanks zijn sterke prestatie op de linkerflank afgelopen maandag in Moeskroen. “Da’s vervelend”, gaf Vercauteren vrijdagmiddag toe. “Je denkt de goeie oplossing te hebben gevonden, en moet de eerstvolgende wedstrijd toch weer ingrijpen. Bovendien spelen we niet tegen de eerste de beste aanval.”

Roteren tegen Genk?

Bij Antwerp is men maar wat blij dat de top 4 al binnen is. “Als je nog verplicht moet winnen, weegt het belang van zo’n slotwedstrijd toch veel zwaarder door. Of ik, nu we reeds geplaatst zijn, durf roteren? Durven wel, maar kunnen is iets anders. Door de problemen achterin zou ik immers te veel moeten schuiven qua posities. Bovendien heeft winst of verlies een invloed op ons vertrekpunt in de play-offs. Daarom overweeg ik de sterkst mogelijke ploeg op te stellen. Doorheen de match kan ik, afhankelijk van de tussenstand, nog steeds ingrijpen.”

In het aanvallende compartiment heeft Vercauteren dan weer keuze te over. “Daar moet ik spijtig genoeg, op sportief en menselijk vlak, keuzes maken. Van sommigen verwacht ik meer op training. Anderen die afvallen verdienen het dan weer niet. Maar er moeten nu eenmaal zes Belgen op het wedstrijdblad staan, en ik wil over een evenwichtige bank beschikken.”

20-koppige wedstrijdkern

Ampomah, die tegen Moeskroen naast de selectie viel, is er opnieuw niet bij. Avenatti krijgt wel een plekje in de selectie, al hoeft de Uruguayaan niet op een nieuwe basisplaats te rekenen. Haroun (spierscheur in de kuit) ontbreekt nog.