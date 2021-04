VIDEO. Zonnepanelen op stadion Oostende zorgen voor interne beroering

Sportieve hoogconjunctuur garandeert niet altijd een vlekkeloos bestaan. Zo zorgen de zonnepanelen op het dak van de Versluys Arena van KV Oostende voor interne beroering. Play Sports was er als de kippen bij om de spanningen vast te leggen.

Niet minder dan 1036 zonnepanelen liggen er op het dak van de Versluys Arena. Deze constructie moet 323.000 kWh energie per jaar opwekken, goed om een paar honderd gezinnen per jaar van energie te voorzien. KVO en studiebureau Zero Emission Solutions startten hiervoor een crowdfunding-programma op. De zonnepanelen liggen er intussen maar dat is niet naar de zin van iedereen. Bekijk het hier.