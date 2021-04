“Het wordt tijd om me te bewijzen bij een topclub”

Julien De Sart speelt zondag tegen KV Mechelen zijn allerlaatste wedstrijd in het plunje van Kortrijk. Na drie jaar als Kerel is het tijd om de stap naar de Belgische top te zetten. Aan interesse geen gebrek, maar eerst wil de 26-jarige Luikenaar nog een laatste keer knallen bij de Veekaa.

Vanwaar de beslissing om Kortrijk te verlaten?

“Het is tijd om een belangrijke stap in mijn carrière te zetten. Mijn beste jaren komen eraan. Deze keuze kan bepalend zijn voor mijn verdere loopbaan.”

Volgens Waalse media zou je al getekend hebben in Gent?

“Dat klopt niet. Voor het seizoen erop zit, wil ik geen beslissing nemen. Ik pak mijn tijd. Ik heb het geluk dat meerdere G5-clubs geïnteresseerd zijn. Het betekent dat ik hier toch wel wat heb neergezet. Mijn volgende team moet een schot in de roos zijn. Ik wil mezelf bewijzen op het hoogste niveau in België.”

De vorige keer dat je naar een topclub trok, verliep het minder vlot.

“Mijn vertrek naar Middlesbrough was noodzakelijk voor mijn carrière. Ik kwam bij Standard niet meer aan de bak. Het verliep niet helemaal zoals verhoopt, maar ik heb nergens spijt van. Ik ben er gegroeid als man.”

Van de Premier League ging het naar Kortrijk...

“Ik nam een risico. De omstandigheden zijn hier niet altijd optimaal en niet elke speler kan zich daaraan aanpassen. Ook vreesde ik dat de fans mij misschien niet meteen zouden aanvaarden door mijn verleden bij Zulte Waregem. Vanaf minuut één wilde ik daarom bewijzen dat ik het waard was om het Kortrijk-shirt te dragen. Ik heb veel te danken aan KVK. Deze club zit echt in mijn hart.”

In januari wilde je niet vertrekken, ondanks Gentse interesse.

“Ik was geflatteerd, maar voor mij was het zonneklaar dat ik Kortrijk niet in de steek wilde laten. Met Mboyo, Van der Bruggen en Lepoint waren er immers al veel bepalende spelers weg.”

Hoe kijk je terug op dit seizoen?

“Een speciaal jaar. Met uitzondering van Club Brugge klopten we elke topclub, maar tegen de kleinere teams lieten we het liggen. We hebben ons dus gered tegen de toppers, terwijl dat net bonuspunten zouden moeten zijn. De maand januari heeft ons seizoen bepaald. Er waren de trainersperikelen, maar ook de vele uitgaande transfers. De wedstrijd op het ijsveld in Oostende was het kantelpunt.”

Wat was dan je allermooiste moment bij Kortrijk?

“Ah simpel, de zes op een rij tegen Zulte Waregem. (lacht) Ik beleefde hier zoveel mooie momenten. De thuiszege tegen Standard waarin ik scoorde, de 4-2 tegen Anderlecht… Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hier nooit Play-off 1 speelde.”

Hoe leef je naar die laatste wedstrijd toe?

“Het is een bizar gevoel. Het zal me pijn doen om KVK te verlaten, dus ik hoop dat ik deze mooie episode kan afsluiten met een overwinning. En als het even kan, nog een goaltje meepikken.”