Philippe Clement wil reactie zien na debacle op Anderlecht (en ziet drie jongens uitvallen): “Als je nu al gaat rekenen, begin je te verslappen”

Brugge - Twee boodschappen had Philippe Clement in aanloop naar de afsluiter van de reguliere competitie tegen Moeskroen. Drie jongens raakten geblesseerd. En wie er nu al vanuit gaat dat de titel binnen is voor Club Brugge, komt toestanden zoals in Anderlecht tegen. Decompressie. Op dat vlak moet zijn groep nog stappen zetten, vindt hij. “Ziek zijn als je eens niet wint, zoals Ronaldo: dat is de volgende stap die wij nog moeten zetten”, aldus de Brugse coach.

Opvallend veel nieuws vanuit de ziekenboeg uit het Basecamp in Westkapelle. Zo zijn Badji en Balanta enkele weken niet beschikbaar. Beiden liepen een blessure op tijdens de verplaatsing naar Anderlecht. Bij Balanta gaat het om de kuit, Badji blesseerde zich aan de rug. Voor hen komt de start van de Champions’ play-off - want dat heet tegenwoordig zo - in gevaar.

Ook Ricca komt zondag niet in actie tegen Moeskroen. Daar heeft Club toch wel wat recht te zetten na de blamage in het Lotto Park. “Het moest inderdaad even bezinken. Verliezen zijn we niet gewoon. Mijn frustratie was dat we niet voor die tweede en derde goal zijn gegaan”, aldus Clement. “Daar hamer ik al jaren op, ook bij Waasland-Beveren en Genk indertijd. Als een bokser bloed ziet, moeten we dubbel zo hard uithalen om het af te halen. Nochtans zag ik aanloop naar de match tegen Anderlecht geen verslapping op training. Tijdens de match merkte ik dat wel. Dan begin je te roepen, maar bereik je niet iedereen. Het was een dure les, maar wel een goede.”

Menselijk

Clement verwacht dus een reactie tegen Moeskroen, dat zich moet verzekeren van de voorlaatste plaats. “Of Anderlecht iets menselijks was? Ik kwam het tijdens mijn carrière alleszins niet tegen, maar noem mij nu niet onmenselijk”, grijnsde Clement. “Kijk: ziek zijn als je niet wint, zoals Ronaldo. Die wil altijd winnen, of dat nu tegen AC Milan, Sassuolo of Club Brugge is. Die is zelfs ziek op het veld als hij verliest. Dat is de volgende stap die wij als groep nog moeten zetten. Of we nu twee of zestien punten voorsprong hebben. Ik hoop dat onze voorsprong geen oorzaak was van die verslapping tegen Anderlecht, want dat zou eigenlijk niet mogen. Elke match moeten we focussen op onszelf belonen. Door te rekenen en te tellen, ga je automatisch verslappen. En dat moeten we vermijden.”

Dat Club Brugge sowieso met een recordvoorsprong richting de eindronde trekt, laat Clement dan ook volledig koud. Het gebeurde nooit eerder dat een ploeg minstens 13 punten voor had op de tweede in de stand. Al zullen dat er normaal 16 blijven. En dat kan ook nog meer worden indien Club een logische zege haalt tegen Les Hurlus en Antwerp niet wint van Genk. Die match wordt trouwens zaterdagavond al afgewerkt. “Je mag nog tien records hebben. Als je op het einde van het seizoen die titel niet haalt, ben je daar niets mee”, counterde Clement. “We willen ons focussen op de titel, het einde van onze marathon. En als die binnen is, bekijken we welke prestaties we nog allemaal gerealiseerd hebben.”