Witste verf ooit gemaakt moet aarde beschermen tegen opwarming

Amerikaanse wetenschappers hebben de witste verf ooit geproduceerd. Ze hopen zo gebouwen sneller te laten afkoelen, en zo bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

De nieuwe verf, ontwikkeld door wetenschappers aan Purdue University, reflecteert 98 procent van alle zonlicht. In tests bleek dat het oppervlaktes kon doen afkoelen met 4,5 graden Celsius, zelfs in sterk zonlicht. De verf zou volgens de wetenschappers “over één of twee jaar op de markt kunnen zijn”. Daken wit verven wordt al eeuwenlang gebruikt als techniek om gebouwen af te koelen.

Huidige reflecterende witte verfproducten reflecteren maar 80 tot 90 procent van het zonlicht, en absorberen UV-licht. Dat betekent dat ze oppervlakten niet kunnen afkoelen onder de omgevingstemperatuur. Maar de nieuwe verf zou dat wel kunnen, en dus de nood aan airconditioning (en de bijhorende uitstoot) drastisch verminderen.

“Onze verf kan helpen in de strijd tegen klimaatopwarming door de aarde af te koelen. Dat is het coole eraan”, aldus professor Xiulin Ruan.