Alleen foutief af te stoppen: geen ploeg krijgt zo veel fouten te verduren als Anderlecht

Tegen geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League worden zo veel fouten gemaakt als tegen Anderlecht. Meer dan vijftien per wedstrijd zijn het er, of 501 in totaal. De reden? Het beweeglijke voetbal, de snelheid en het technische kunnen van de jonge paars-witte garde, denkt analist en voormalig RSCA-aanvaller Nordin Jbari.