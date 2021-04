Ook als het KV Mechelen naast PO2 grijpt, traint het nog ‘één tot twee weken’ door

Moneytime. Zondagavond omstreeks 20 uur weet KV Mechelen of het seizoen erop zit of er nog een verlengstuk in zit in de vorm van deelname aan de ‘Europe Play-Offs’. Om zich daarvoor te kwalificeren moet KV winnen in Kortrijk en tegelijk hopen dat OHL niet met een grotere marge wint tegen Waasland-Beveren. Tenzij Zulte Waregem - AA Gent eindigt op een gelijkspel, dan stoten KV en OHL allebei door als ze hun matchen winnen.

Al die scenario’s zijn voorlopig echter niet besteed aan Wouter Vrancken. De coach van KV richt zich uitsluitend op de eigen wedstrijd in Kortrijk. “Door de resultaten van vorig weekend moeten we zondag alleen naar OHL kijken. Eigenlijk moeten we ons daar pas na de wedstrijd mee bezighouden. Alles begint met onze eigen wedstrijd in Kortrijk. Die moeten we nog altijd zelf winnen als we de play-offs willen spelen. En dat zal moeilijk genoeg zijn. We gaan terug ons niveau van vorige zaterdag moeten halen (4-2 tegen Zulte Waregem, red.) en het zelf afmaken. Pas daarna kunnen we kijken wat de rest heeft gedaan. Het begint allemaal bij onszelf.”

Geen cadeaus

Ook al staat er voor Kortrijk niets meer op het spel, toch verwacht Vrancken geen cadeautjes van zijn vorige werkgever. “We staan tegenover een coach die we goed kennen (Elsner trainde twee jaar geleden Union in 1B, red.). Een coach die staat voor offensief en straightforward voetbal. Het is ook een ploeg vol met goede spelers die staan te popelen om nog iets goed te maken bij hun supporters. We moeten zorgen dat we honderd procent klaar zijn en niet te veel bezig zijn met andere dingen.”

Nog niet op vakantie

Als het zondag toch misloopt, moeten de spelers niet verwachten dat ze de dag nadien met vakantie kunnen. “We gaan de spelers dan niet zomaar naar huis sturen. In dat scenario gaan we sowieso nog één tot twee weken verder trainen. Volgend weekend hopen we dan nog een oefenwedstrijd te spelen tegen een andere club die nog even doortraint of tegen een ploeg die zich wil voorbereiden op Play-Off 2.”

Waarom blijven trainen als de competitie er toch opzit? “Anders wordt het tussenseizoen te lang”, reageert Vrancken. “Dan moeten we de voorbereiding op volgend seizoen al heel vroeg beginnen. Dat is dan weer niet ideaal naar de competitiestart toe. Maar al die problemen lossen zichzelf op als we de play-offs spelen. Ik heb dan ook geen schrik dat mijn spelers nu al op vakantie willen. Integendeel. Ik denk dat iedereen er alles aan wil doen om die extra vakantie te vermijden.”