Britse tuincentra kampen met tekort aan tuinkabouters

Britse tuincentra hebben af te rekenen met een tekort aan tuinkabouters. Dat is te wijten aan de verhoogde vraag tijdens de verschillende lockdowns en bevoorradingsproblemen na de recente blokkade van het Suezkanaal. Dat meldt de BBC.

Het aanbod kon de fel toegenomen vraag tijdens de herhaaldelijke lockdowns niet volgen. Bovendien zorgde de blokkade van het Suezkanaal ervoor dat vele tuinkabouters zich nog ergens aan boord van een van de vele schepen richting Europa en het Verenigd Koninkrijk bevinden.

“We hebben in zes maanden tijd geen enkele tuinkabouter gezien”, zegt Ian Byrne, de manager van een Brits tuincentrum. Het tuincentrum heeft reeds contact opgenomen met leveranciers doorheen Europa en zelfs tot en met China, maar dat bracht nog geen zoden aan de dijk.

Daarnaast spelen ook de gevolgen van de Suezblokkade die vorige maand werd veroorzaakt door de Ever Given een rol. “Tuinmeubelen en -versieringen, waaronder kabouters, zitten vast in containers”, verklaart Ian Wylie, directeur-generaal van de Garden Centre Association.