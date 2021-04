Organisator Boekenbeurs krijgt extra tijd van rechter

Boekenbeurs-organisator Boek.be heeft van de Antwerpse ondernemingsrechtbank extra tijd gekregen en is nog tot 21 juni beschermd tegen zijn schuldeisers. Dat laat de bevoegde gerechtsmandataris Nathalie Vermeersch vrijdag weten. Kandidaat-overnemers kunnen nog een bod doen en volgens Vermeersch zijn er opnieuw gegadigden.

De advocate had een verlening van de termijn van opschorting gevraagd aan de rechtbank en heeft die vrijdag kregen. Concreet betekent dit dat Boek.be de bescherming tegen haar schuldeisers blijft genieten tot 21 juni en de boeken dus nog niet meteen moet toe doen. Daarnaast herbevestigde de rechter het mandaat van Vermeersch.

Kandidaat-overnemers kunnen nog steeds een bod doen en dat tot maandag 26 april 12 uur. Dat kan via veilinghuis Hammertime. Volgens Vermeersch zijn er de afgelopen tijd nog geïnteresseerden opgedoken.

Boek.be zit al lang in financiële problemen, onder meer door krimpende bezoekersaantallen voor de Boekenbeurs in Antwerp Expo. Een herstructureringsplan dat eind 2019 werd voorgesteld, werd doorkruist door de coronacrisis. De afgelasting van de beurs in 2020 betekende het verlies van bijna de volledige bron van inkomsten voor Boek.be.

Er wordt nu een overnemer gezocht voor de Boekenbeurs, onder meer in de hoop de negen resterende werknemers van Boek.be te kunnen behouden en de schuldeisers te kunnen terugbetalen. Hoewel er zich 23 kandidaten hadden gemeld, was er begin deze maand geen enkel effectief bod uitgebracht.