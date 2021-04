Jérémy Perbet verruilt OH Leuven voor eerstenationaler RFC Luik

Jérémy Perbet, einde contract aan het eind van huidig seizoen, verlaat OH Leuven en gaat aan de slag bij RFC Luik. De ploeg uit eerste nationale, het derde hoogste niveau van het land, maakte het transfernieuws vrijdag zelf bekend. De Franse aanvaller van 36 jaar ondertekende er een contract voor twee jaar.

“Met de komst van Perbet toont RFCL duidelijk zijn ambities voor de volgende voetbaljaargang en zetten we onze weg voort om een high-performance team uit te bouwen”, aldus de club in een communiqué.

Perbet kwam dit seizoen twee keer in actie bij OHL alvorens van het toneel te verdwijnen. De tweevoudig Gouden Stier van de Jupiler Pro League (Bergen in 2011-2012 en Charleroi in 2015-2016) wil nu vooral zijn carrière herlanceren. De Fransman staat er voor zijn negende Belgische club na eerdere passages bij Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent, Kortrijk, Club Brugge en OHL. In Frankrijk speelde hij voor Clermont, Moulin, Strasbourg en Angers, in Spanje voor Villarreal en in Turkije voor Basaksehir, de regerende landskampioen en werkgever van Nacer Chadli en Boli Bolingoli.

In zijn rijkgevulde carrière wist hij in 445 wedstrijden 184 keer de netten de laten trillen. RFC Luik haalt met andere woorden een doeltreffende spits in huis.