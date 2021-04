Turkije gaat betalingen met cryptomunten verbieden

De centrale bank van Turkije gaat een verbod instellen op betalingen met cryptomunten zoals de bitcoin. De jongste tijd werden cryptomunten alsmaar populairder in Turkije, na het stevige koersverlies van de lira, de nationale munt.

Het verbod gaat in op 30 april, zo maakte de centrale bank vrijdag bekend. Vanaf dan zal het verboden zijn om producten en/of diensten aan te kopen met cryptomunten.

De Turkse centrale bank verwijst naar de “significante risico’s” bij het gebruik van cryptomunten zoals de bitcoin. Zo is er geen regelgeving of toezicht op de handel en kunnen door de hoge volatiliteit de verliezen fors oplopen. Daarnaast worden die munten vaak voor criminele doeleinden gebruikt.

Nochtans werden bitcoins de jongste maanden alsmaar populairder in Turkije. De eigen nationale munt is steeds minder waard en bovendien kampt het land met een erg hoge inflatie. Ook buitenlandse munten zoals de euro en de dollar winnen aan populariteit in Turkije.