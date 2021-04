Topman De Voorzorg Limburg en vastgoedmakelaar blijven in de cel

Hasselt -

De raadkamer in Hasselt heeft vrijdag de aanhouding verlengd van topman Tony Coonen van De Voorzorg Limburg en van Daan M., een Hasseltse vastgoedmakelaar. De twee moesten opnieuw voor de raadkamer verschijnen, nadat de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling vier weken geleden hun aanhouding al bevestigd had. Ze zitten beiden in voorhechtenis voor hun mogelijke betrokkenheid bij een corruptiedossier.